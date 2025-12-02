ಅಂಕೋಲಾ | ಏಡ್ಸ್: ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಸಲಹೆ

<p><strong>ಅಂಕೋಲಾ</strong>: ಏಡ್ಸ್ ಒಂದು ಮಹಾಮಾರಿ ರೋಗವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏಡ್ಸ್ ರೋಗದ ಕುರಿತು ಜನಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಡೇಮನಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಕೆನರಾ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪಿ.ಎಂ.ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ಏಡ್ಸ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಜಿ.ಆರ್.ತಾಂಡೇಲ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿ, ಏಡ್ಸ್ ರೋಗದ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ ಕೆಡೆಟ್ಗಳು ಏಡ್ಸ್ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ, ಆ ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದರ ಕುರಿತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ನಯನಾ ನಾಯಕ, ಮಗುದುಮ್ ಅಲಗೋಡಿ, ಗಣೇಶ ಭಟ್ಟ, ರೇಷ್ಮಾ ಮನಕಾಮೆ, ರಾಜೇಶ ನಾಯಕ, ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ನಿತಿನ್ ನಾಯ್ಕ ಅಮಯ ಗಿರಫ್, ರಜತ ನಾಯ್ಕ, ಹಾಗೂ ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕೆಡೆಟ್ಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>