<p><strong>ಕಾರವಾರ:</strong> ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಲೀನ ನೀರು ಸೇರ್ಪಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರಿಗೆ ಬರುವ ಹಡಗುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತೈಲ ಸೋರಿಕೆಯ ಅಪಾಯಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕಾರವಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಗರ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ (ಎನ್ಸಿಸಿಆರ್) ತಜ್ಞರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎನ್ಸಿಸಿಆರ್ನ ಚೆನ್ನೈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಯ ಐವರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡವು ಇಲ್ಲಿನ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಕಡಲತೀರದಿಂದ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ 5 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ತಂಡವು ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಮತ್ತು ಆಳದಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಗಳೆರಡನ್ನೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ನೀರು ಮಲೀನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವ ಅಂಶವೂ ಮಿತಿಮೀರಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರವು ಕಾರವಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲೀನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ಎನ್ಸಿಸಿಆರ್ನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮುತ್ತುರಾಜ್ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಅಂಶಗಳು, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನಿಸ್ಕಿನ್ (ಬಾಟಲಿ ಮಾದರಿಯ ಯಂತ್ರ) ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದು 5 ಲೀ. ನೀರು ಸಂಗ್ರಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಮುದ್ರದ 8 ಮೀ. ಆಳದಿಂದ ಕೆಸರು ಮಣ್ಣು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಬಹುತೇಕ ಅಂಶಗಳು ಮಧ್ಯಂತರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ನೀರನ್ನು ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲು ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ಸಹಕಾರ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಮಂಡಳಿಯ ಉಪ ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ತಂಡದ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು.</p>.<div><blockquote>ಕಾರವಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದು ಗುಣಮಟ್ಟವೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಧೀಕೃತ ವರದಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ </blockquote><span class="attribution">ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಎನ್ಸಿಸಿಆರ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ</span></div>.<p><strong>ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಅಧ್ಯಯನ</strong></p><p>'ಸಮುದ್ರದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತ ಬರಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಹಾಗೂ ಮುಂಗಾರು ಅವಧಿಯ ಬಳಿಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ನಗರ ಬಂದರುಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿನ ಸಮುದ್ರ ಭಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಎನ್ಸಿಸಿಆರ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮುತ್ತುರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>