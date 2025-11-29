ಶನಿವಾರ, 29 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ಕಾರವಾರ| ಮಲಿನವಾಗದ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ!: ಎನ್‌ಸಿಸಿಆರ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ

ಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:51 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:51 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕಾರವಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದು ಗುಣಮಟ್ಟವೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಧೀಕೃತ ವರದಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ
ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಎನ್‌ಸಿಸಿಆರ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ
scienceArabian Sea

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT