ಕಾಳುಮೆಣಸು: ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಸಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ನೇರ ಟೆಂಡರ್ ಆರಂಭ
ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:24 IST
Last Updated : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:24 IST
ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 100 ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೂ ಅಧಿಕ ಹಸಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೈತಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸಿದೆ.
– ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ವೈದ್ಯ, ಟಿಎಸ್ಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
