ಹೊನ್ನಾವರ | ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವು: ದೂರು

<p><strong>ಹೊನ್ನಾವರ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಡುಕುಳಿ ಶಿವಳ್ಳಿಕೇರಿಯ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳುವಾಗಿರುವ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕ, ಶಿವಳ್ಳಿಕೇರಿಯ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫಿಲೀಪ್ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಕಪಾಟಿನ ಬೀಗ ತೆಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ₹10.95 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಅಂದಾಜು 219 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣವನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗ, ಶಿವಳ್ಳಿಕೇರಿ ನಿವಾಸಿ ರೋಹಿತಕುಮಾರ ರವಿಕುಮಾರ ಚಪ್ಪಡಿ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯವಿದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>