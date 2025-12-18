ಗುರುವಾರ, 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
Homedistrictuttara kannada
ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್: ದಾಖಲೆ ಆವಕ

ನಿತ್ಯ 1,500 ಕ್ವಿಂಟಲ್‍ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಹಿವಾಟು
ಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:21 IST
Last Updated : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:21 IST
ಪ್ರತಿದಿನ ಶಿರಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೊಂದರಲ್ಲೇ ಸರಾಸರಿ 1200 ಕ್ವಿಂಟಲ್‍ನಿಂದ 1500 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅಡಿಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 
ವಿನಯ ಹೆಗಡೆ ಶಿರಸಿ ಟಿಎಂಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ
sirsiAreca nut

