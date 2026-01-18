ಭಾನುವಾರ, 18 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ಶಿರಸಿ | ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜತೆ ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಕೆ: ಭವರಲಾಲ್ ಆರ್ಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಜನವರಿ 2026, 7:05 IST
Last Updated : 18 ಜನವರಿ 2026, 7:05 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ವಿಕೃತಿಯಾಗಿದ್ದು ಪಾಲಕರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಜತೆ ಸಮಯ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು ಬೇಸರದ ವಿಷಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುಕುಲ ಮಾದರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅತಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಕಂಜಂಪಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ
EducationUttarakannadaShirasi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT