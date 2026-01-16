ಶುಕ್ರವಾರ, 16 ಜನವರಿ 2026
ಕಾಳಿ ನದಿ: ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ‘ಅಡಿಪಾಯ’ದ ಸವಾಲು

ಪೈಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚುರುಕು
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 16 ಜನವರಿ 2026, 7:29 IST
Last Updated : 16 ಜನವರಿ 2026, 7:29 IST
ಕಾಳಿ ನದಿಗೆ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪೂರಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಬಾರ್ಜ್ ನಿಂತಿರುವುದು
ಕಾಳಿ ನದಿಗೆ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಐಆರ್‌ಬಿ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಂಪನಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷದ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ
ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ತಗ್ಗಿಸಲು ಕಾಳಿ ನದಿಗೆ ಎರಡು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಒಂದೇ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ವಾಹನಗಳ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೇಗನೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿ.
ಸದಾನಂದ ಮಾಂಜ್ರೇಕರ್ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ
