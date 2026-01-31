ಶನಿವಾರ, 31 ಜನವರಿ 2026
ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರು ಲೀಸ್ ಪಡೆಯಲು ಮೀನಮೇಷ!

ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಫೆ.16ಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಗಡುವು
ಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 31 ಜನವರಿ 2026, 6:53 IST
Last Updated : 31 ಜನವರಿ 2026, 6:53 IST
ನವೀಕರಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರವಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರಿನ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರಿನ ಶೇ 35ರಷ್ಟು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಲೀಸ್‌ಗೆ ನೀಡಲು ಹರಾಜು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕಂಪನಿಗಳ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿನಾಯಕ ನಾಯ್ಕ ಬಂದರು ಎಂಜಿನಿಯರ್
