ಕಾರವಾರ: ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

<p><strong>ಕಾರವಾರ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಪಿಕಳೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ನ ಔಷಧ ವಿಭಾಗ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜೀವ ಪಿಕಳೆ (70) ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅವರ್ಸಾದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತಲೆಗೆ ಗುಂಡು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮನೆಯ ಹೊರ ಆವರಣದ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಕುಳಿತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p><p>'ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪಿಕಳೆ ಕುಟುಂಬದ ಒಡೆತನದ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ನ ಔಷಧ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಚೆಗಷ್ಟೆ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಔಷಧವೊಂದನ್ನು ರೋಗಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ರಾಜೀವ ಅವರ ಜೊತೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅದರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು.</p>