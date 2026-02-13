ಕುಮಟಾ | ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ: ₹ 7.70 ಲಕ್ಷ ಹಾನಿ

<p><strong>ಕುಮಟಾ</strong>: ಪಟ್ಟಣ ಸಮೀಪದ ವನ್ನಳ್ಳಿ ಹನೀಫಾ ಲಂಗಾಡೋ ಎನ್ನುವವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಉಂಟಾಗಿ ₹ 7 ಲಕ್ಷ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಮಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ₹ 3.45 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಮೂರು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್, ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಕರ್ಣದ ಬೇಲೆಹಿತ್ತಲ ಈಶ್ವರ ಅಂಬಿಗ ಎನ್ನುವವರ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಲೆಗಳು ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹ 70 ಸಾವಿರ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮಣಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂರೂರು ರಸ್ತೆಯ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಸುಮಾರು 30 ಎಕರೆ ಒಣ ಹುಲ್ಲು (ಕರಡ) ಬೇಣಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ತಗಲಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>