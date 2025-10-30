ಗುರುವಾರ, 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕಾರವಾರ: ಮಂಕಿ ಪ.ಪಂ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ

ರಚನೆಯಾಗಿ ಐದು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು
ಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:13 IST
Last Updated : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:13 IST
ಮಂಕಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೈಗೊಂಡು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಕೇಶವ ಚೌಗುಲೆ ಮಂಕಿ ಪ.ಪಂ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
Uttara KannadaKarwar

