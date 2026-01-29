ಗುರುವಾರ, 29 ಜನವರಿ 2026
ಫೆ.24ರಿಂದ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ: ಮಾರಿ ಚಪ್ಪರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ

ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 29 ಜನವರಿ 2026, 7:28 IST
Last Updated : 29 ಜನವರಿ 2026, 7:28 IST
ಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅಂಗಡಿಕಾರರು ನಗರದ ವಿಕಾಸಾಶ್ರಮ ಬಯಲು ಹಾಗೂ ಆಸುಪಾಸಿನ ಇತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
-ಘನಶ್ಯಾಮ ಪ್ರಭು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ
uttar kannadaKarwarMarikamba TempleShirasi Marikamba Temple

