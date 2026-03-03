ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಮುಂಡಗೋಡ: ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಉರುವಲು ಕೊರತೆಯ ಬಿಸಿ

​ಶಾಂತೇಶ ಬೆನಕನಕೊಪ್ಪ
Published : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:11 IST
Last Updated : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:11 IST
ಶವಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಉರುವಲು ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಸಂಗ್ರಹ ಇದ್ದರೇ ಅರ್ಜಿ ನೀಡಿದರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ನೀಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ
ರವಿ ಬುರ್ಜಿ ಮರಮುಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ಆರ್‌ಎಫ್‌ಒ
