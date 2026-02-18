ಬುಧವಾರ, 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ಮುಂಡಗೋಡ| ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವಂಚಿತ: ವರ್ಷದಿಂದ ಘಟಕ ಸ್ಥಗಿತ

​ಶಾಂತೇಶ ಬೆನಕನಕೊಪ್ಪ
Published : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:27 IST
Last Updated : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:27 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕುರಿತು ಫೆ.20ರಂದು ನಡೆಯುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
ಶಂಕರ ಗೌಡಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌
water problem

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT