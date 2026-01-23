ಶುಕ್ರವಾರ, 23 ಜನವರಿ 2026
Homedistrictuttara kannada
ಶಿರಸಿ| ನಾಡಗುಳಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪುಂಡರ ಕಾಟ: ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರ ಮೊರೆ

ಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 23 ಜನವರಿ 2026, 8:13 IST
Last Updated : 23 ಜನವರಿ 2026, 8:13 IST
ಪೊಲೀಸರೇ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಕಾದು ಇಲ್ಲಿ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ
ಎಚ್.ವಿ.ಗಣೇಶ ನೆಗ್ಗು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ
