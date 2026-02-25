ಬುಧವಾರ, 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada

ಶಿರಸಿ: ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಜಾತ್ರೆ ರಥೋತ್ಸವ ಆರಂಭ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:23 IST
Last Updated : 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:23 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಜಾತ್ರೆ ರಥೋತ್ಸವ

ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಜಾತ್ರೆ ರಥೋತ್ಸವ

sirsiuttar kannadaMarikamba TempleUttar karnatakaShirasi Marikamba Temple
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT