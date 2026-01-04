<p><strong>ಶಿರಸಿ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ):</strong> ಅಪರೂಪ ಮತ್ತು ವಿನಾಶದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ನಾಯಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಪಟ್ಟಣದ ಹೊಳೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದ ವೇಳೆ ನೀರು ನಾಯಿ (ಸ್ಮೂಥ್ ಕೋಟೆಡ್ ಓಟರ್) ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ’ ಎಂದು ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನಕಾರ ನರಸಿಂಹ ಹೆಗಡೆ ವಾನಳ್ಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಹೊಳೆ ದಂಡೆ ಮತ್ತು ನದಿ ಪಾತ್ರದ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಾಣಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಸಂತತಿ ನಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸೇರಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಮಂಜಗುಣಿ ಸಮೀಪದ ಕಣಿವೆ ಕಾನಿನಿಂದ ಗಣೇಶಪಾಲ್ಸ್ವರೆಗೆ ಹೊಳೆ ಸಮೀಪ ಇವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 200ರಿಂದ 250 ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಖರೇ ಒಕ್ಕಲು, ಮರಾಠಿ, ಕುಣಬಿ ಜನಾಂಗದವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>