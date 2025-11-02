ಭಾನುವಾರ, 2 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕಾರವಾರ| ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಷ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಘೋಷಣೆ: ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ ಭರವಸೆ

ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ:ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ ಭರವಸೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:12 IST
Last Updated : 2 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:12 IST
ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮೂಹ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
Uttarakannada

