ಬುಧವಾರ, 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕಾರವಾರ: ಸೂರಜ್ ಸೋನಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟ; ಜೆಡಿಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳಗೆ ಅಪಸ್ವರ

ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
Last Updated : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:19 IST
ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕವು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲಾರೆ.
– ಸೂರಜ್ ನಾಯ್ಕ ಸೋನಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಪಕ್ಷದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿತ್ತು. ನಾಲ್ಕೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲಾಗಿದ್ದು ಅಚ್ಚರಿ ತಂದಿದೆ
– ಜಿ.ಕೆ.ಪಟಗಾರ, ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
