ಬುಧವಾರ, 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
Homedistrictuttara kannada
ಟಿಬೆಟಿಯನ್ನರ ಹೊಸ ವರ್ಷ ‘ಲೋಸಾರ್‌’: ಮುಂಡಗೋಡ ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಸಂಭ್ರಮ

​ಶಾಂತೇಶ ಬೆನಕನಕೊಪ್ಪ
Published : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:27 IST
Last Updated : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:27 IST
ಬುದ್ಧನನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದ ದಿನದಂದು ಕೊಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಜಂಪಾ ಲೋಬ್ಬಂಗ್ ಬೌದ್ಧ ಮುಖಂಡ
Mundagod

