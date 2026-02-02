ಸೋಮವಾರ, 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ಕೇಂದ್ರ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ವರವಾಗುವುದೇ ಆಮೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪಥ?

ಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:39 IST
Last Updated : 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:39 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಆಲಿವ್ ರಿಡ್ಲೆ ಕಡಲಾಮೆಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡವೂ ಒಂದು. ಹೀಗಾಗಿ ಟರ್ಟಲ್ ಟ್ರೇಲ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೊಸರೂಪ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶವಾಗಬಹುದು
ಅಮಿತ್ ಹೆಗಡೆ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಶೋಧಕ
BudgetUttara Kannada
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT