ಶನಿವಾರ, 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

‘ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ’ಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಉಳಗಾ ಸೇತುವೆ: 8 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಮುಗಿಯದ ಕಾಮಗಾರಿ

8 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಮುಗಿಯದ ಕಾಮಗಾರಿ: ಸುತ್ತು ಬಳಸಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಪಡಿಪಾಟಲು
ಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:26 IST
Last Updated : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:26 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕೆರವಡಿ–ಉಳಗಾ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಲು ಈ ಹಿಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ನೇರ ಹೊಣೆ. ನಾನೇ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ಸೇತುವೆಗೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವೆ.
ಸತೀಶ ಸೈಲ್, ಶಾಸಕ
Uttara Kannada

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT