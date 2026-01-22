ಗುರುವಾರ, 22 ಜನವರಿ 2026
ಮುಂಡಗೋಡ | ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆ: ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ

​ಶಾಂತೇಶ ಬೆನಕನಕೊಪ್ಪ
Published : 22 ಜನವರಿ 2026, 7:06 IST
Last Updated : 22 ಜನವರಿ 2026, 7:06 IST
ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಒಂದು ಬೇಲಿಂಗ್‌ ಯಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಡ್‌ ಬರ್ನಿಂಗ್‌ ಯಂತ್ರ ಹಾನಿಯಾಗಿವೆ. ಒಣ ಕಸ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಂಕಿ ವೇಗ ಪಡೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ
ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
Uttara Kannadawastage

