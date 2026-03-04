ಬುಧವಾರ, 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026
Homedistrictvijayanagara

ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಾರಿ : 6 ತಾಸು ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:49 IST
Last Updated : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:49 IST
ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉತ್ತಂಗಿ-ಇಟ್ಟಿಗಿ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಾರಿ ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದು ಸಂಚಾರ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಯಿತು
vijayanagara

