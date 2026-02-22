ಭಾನುವಾರ, 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹೊಸಪೇಟೆ: ನಾಳೆ ರೈತರ ಸಭೆ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗೆ ಭೇಟಿ

ಪ್ರಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಮೀಟರ್‌ನಿಂದ ಅಪಾಯ ನಿಶ್ಚಿತ; ವೀರಸಂಗಯ್ಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:33 IST
Last Updated : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:33 IST
Tungabhadra DamTungabhadra ReservoirTungabhadra

