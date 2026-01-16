ಶುಕ್ರವಾರ, 16 ಜನವರಿ 2026
ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ: ಮೂರೂ ದಿನ ಬಸ್‌ ಸೌಲಭ್ಯ

ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್‌ ಭರವಸೆ: ವಾಹನಗಳ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಕೃಷಿಕರ ಒಪ್ಪಿಗೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಜನವರಿ 2026, 4:45 IST
Last Updated : 16 ಜನವರಿ 2026, 4:45 IST
ಇದು ನನ್ನ 3ನೇ ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ. ಮೊದಲು ಎರಡು ಉತ್ಸವಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಬಾರಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಈ ನಡೆಯಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ
ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ
