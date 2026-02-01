ಭಾನುವಾರ, 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕೊಟ್ಟೂರು ತ್ರಿವಳಿ ಕೊಲೆ: ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿಗಳು;ಎಷ್ಟು ಜನ ಭಾಗಿ?

ಗುರುಪ್ರಸಾದ್‌ ಎಸ್‌.ಎಂ
Published : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:54 IST
Last Updated : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:54 IST
vijayanagaraCrime

