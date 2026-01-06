ಮಂಗಳವಾರ, 6 ಜನವರಿ 2026
ಕುಡುಗೋಲಮಟ್ಟಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ: ₹16.80 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾದರೂ ಹರಿಯದ ನೀರು

ಕೆ. ಸೋಮಶೇಖರ್
Published : 6 ಜನವರಿ 2026, 2:19 IST
Last Updated : 6 ಜನವರಿ 2026, 2:19 IST
ಮಹತ್ವದ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದಶಕದಿಂದ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ದನಕರುಗಳಿಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂನತೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕು
ದಿನಕರ ಬೀರಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ
ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸಿ ಟಿಎಸಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ
ಮುರುಳೀಧರ ಎಇಇ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಹಡಗಲಿ
