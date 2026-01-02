ಹಂಪಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಡ್ಡು ವಿತರಣೆ ಆರಂಭ

<p><strong>ಹೊಸಪೇಟೆ</strong> (ವಿಜಯನಗರ): ಹಂಪಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಕೌಂಟರ್ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಎರಡು ಲಡ್ಡು, ತೀರ್ಥ ಬಾಟಲಿ, ಕಲ್ಲುಸಕ್ಕರೆ ಒಳಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಚೀಲದ ಪೊಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ₹100 ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ₹25 ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅವರಣದಲ್ಲೇ ಶುದ್ಧ ಆಕಳ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಬಳಸಿ ಲಡ್ಡು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಲಡ್ಡಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಲಡ್ಡಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿನ ಲಡ್ಡು ಸಹ ಪರಿಮಳದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ’ ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p class="Subhead">ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು: ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗುರುವಾರ 40 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಭಕ್ತರು ವಿರೂಪಾಕ್ಷನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>