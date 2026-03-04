ಬುಧವಾರ, 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಗಣಿಬಾಧಿತ 74 ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ: ಶಾಸಕ ಗವಿಯಪ್ಪ ವಿತರಣೆ

ಕೆಎಂಇಆರ್‌ಸಿ ಸೂಚನೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಎಂದ ಶಾಸಕ ಗವಿಯಪ್ಪ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:51 IST
Last Updated : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:51 IST
