ಎಂಎಸ್‌ಪಿ: ಬಿಳಿ ಜೋಳ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ

ಬಿಳಿಜೋಳ ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೆ ₹3,749ರಂತೆ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೆ ₹2,150ರಂತೆ ಖರೀದಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಜನವರಿ 2026, 6:01 IST
Last Updated : 17 ಜನವರಿ 2026, 6:01 IST
vijayanagaraHospet

