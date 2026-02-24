ಮಂಗಳವಾರ, 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayanagara
ADVERTISEMENT

ಜಿ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸೇರಿ ಮೂವರಿಗೆ ನಾಡೋಜ

ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನುಡಿ ಹಬ್ಬ ಇಂದು; ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:14 IST
Last Updated : 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:14 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸಿ.ಮಹದೇವಪ್ಪ
ಸಿ.ಮಹದೇವಪ್ಪ
ಎಚ್‌.ಸಿ.ಸತ್ಯನ್‌
ಎಚ್‌.ಸಿ.ಸತ್ಯನ್‌
Award
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT