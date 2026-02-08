ಭಾನುವಾರ, 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ | ಬಣ್ಣದ ಕೊಕ್ಕರೆಗಳ ಜೋಗುಳ ಸನ್ನಿಹಿತ

ಅಂಕಸಮುದ್ರ ಪಕ್ಷಿಧಾಮದಲ್ಲಿವೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ‘ಚೆಂದುಳ್ಳಿ ಚೆಲುವೆಯರು‘
ಸಿ.ಶಿವಾನಂದ
Published : 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:38 IST
Last Updated : 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:38 IST
ಗೂಡು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಿರುವ ಬಣ್ಣದ ಕೊಕ್ಕರೆ
ಗೂಡು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಿರುವ ಬಣ್ಣದ ಕೊಕ್ಕರೆ
ಅಂಕಸಮುದ್ರ ಪಕ್ಷಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಪೇಂಟೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಚೆಂದ ಕೇವಲ ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದ ನಾನು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ
ಪ್ರೇಮ್‍ಜಿತ್ ರಾವ್ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕ ಬೆಂಗಳೂರು
