ಬುಧವಾರ, 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ತುಂಗಭದ್ರಾ: ಕ್ರೆಸ್ಟ್‌ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 19:13 IST
Last Updated : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 19:13 IST
ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ 18ನೇ ಗೇಟ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಕ್ರೆಸ್ಟ್‌ಗೇಟ್‌ನ ಭಾಗವೊಂದನ್ನು ತರಲಾಯಿತು  –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
Vijayapura

