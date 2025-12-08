ಭಾನುವಾರ, 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ: 18ನೇ ಗೇಟ್‌ನ ಒಂದು ಭಾಗ ತೆರವು

ಹೊಸ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಚುರುಕು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 22:19 IST
Last Updated : 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 22:19 IST
ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ 18ನೇ ಗೇಟ್‌ ಬಳಿ ಭಾನುವಾರ ಗೇಟ್‌ನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರೇನ್‌ ಮೂಲಕ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲಾಯಿತು  –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
