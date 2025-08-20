ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಆಲಮಟ್ಟಿ: 2 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:38 IST
Last Updated : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:38 IST
ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಜಲಾಶಯದ ಮುಂಭಾಗದ ಯಲಗೂರು ಬಳಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಹರಿವು ಕಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೋಳೇಕರ 
Rainalamatti

