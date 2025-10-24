ಶುಕ್ರವಾರ, 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯ: ಒಳಹರಿವು ಕ್ಷೀಣ; ಕಾಲುವೆಗೆ 26 ರಿಂದ ನೀರು ಸ್ಥಗಿತ

ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯ
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೋಳೇಕರ
Published : 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:56 IST
Last Updated : 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:56 IST
ನ.4 ರೊಳಗೆ ಐಸಿಸಿ ಸಭೆ ನಡೆದು ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಅ.26 ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೂ ನೀರು ಹರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಪ್ರೇಮಸಿಂಗ್ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಐಸಿಸಿ ಸಮಿತಿಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ
vijaypura

