ಆಲಮಟ್ಟಿ: ವಿದ್ಯುತ್ ತಗುಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾವು

<p><strong>ಆಲಮಟ್ಟಿ:</strong> ಆಡುಗಳ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಗಿಡದ ಎಲೆ ಹರಿಯಲು ಹೋಗಿ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕನಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಗುಲಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಭಾನುವಾರ, ಇಲ್ಲಿಯ ಎಂ.ಎಚ್.ಎಂ. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಎದುರಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಆಲಮಟ್ಟಿಯ ನಿವಾಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಅಶೋಕ ಪಠಾಣಕರ (18) ಮೃತ ಯುವಕ. ಈತ ಇಲ್ಲಿಯ ಎಂಎಚ್ಎಂ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ. </p>.<p>ಅಭಿಷೇಕ ಹಾಗೂ ಆತನ ಮಿತ್ರ ಆಡಿಗಾಗಿ ತಪ್ಪಲು ಹರಿಯಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಗಿಡ ಏರಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ, ತಪ್ಪಲು ಹರಿಯಲು ಗಿಡದ ಟೊಂಗೆ ಮುರಿದಾಗ, ಆ ಟೊಂಗೆ ಗಿಡದ ಬಳಿ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೈಟೆನ್ಶನ್ ತಂತಿಗೆ ತಗುಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶವಾಯಿತು. ಗಿಡದಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕನನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಡಗುಂದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವಾಗ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆಯೇ ಆತ ಮೃತಪಟ್ಟ. ನಿಡಗುಂದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. </p>