ಶುಕ್ರವಾರ, 23 ಜನವರಿ 2026
ವಿಜಯಪುರ: ಆಲಮಟ್ಟಿ ವಾಟರ್‌ ಪಾರ್ಕ್‌ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ನಿಗದಿ ?

₹ 9.45 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 5 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಳೆದ ನಂತರ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೋಳೇಕರ
Published : 23 ಜನವರಿ 2026, 2:19 IST
Last Updated : 23 ಜನವರಿ 2026, 2:19 IST
ವಾಟರ್ ಅಮ್ಯೂಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಲಿದೆ
ಡಿ.ಬಸವರಾಜ, ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಲಮಟ್ಟಿ
