ಸೋಮವಾರ, 26 ಜನವರಿ 2026
ವಿಜಯಪುರ | ಬಾಂಗ್ಲಾ ನುಸುಳುಕೋರರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಶ್ರಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಜನವರಿ 2026, 6:38 IST
Last Updated : 26 ಜನವರಿ 2026, 6:38 IST
ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಿಂದ ದೂರ ಇಡುವ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ ಆಲಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ ನಮಗೆ ಈ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ
- ಸುಜ್ಞಾತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಎಬಿವಿಪಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ
VijayapuraABVPBangladeshi immigrants

