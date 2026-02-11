ಬುಧವಾರ, 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ: ಬಸವ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಿಗುವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ

ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಬಸವರಾಜ ಎಸ್.ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ
Published : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:47 IST
Last Updated : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:47 IST
ಬಸವ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚನೆಯಾಗಿ ವರ್ಷವಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಸಿಗದೇ ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ಘೋಷಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ. ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ‌ ₹500 ಕೋಟಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು
ಈರಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ‌ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ 
