ಭಾನುವಾರ, 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಆಲಮಟ್ಟಿ | ಕಾಲುವೆಗಳಿಂದ 136 ಕೆರೆಗಳ ಭರ್ತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:08 IST
Last Updated : 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:08 IST
ಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಚಿವ ಆರ್.ಬಿ. ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಅವರ ಅನುಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಕೆರೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಮೀಸಲಿರಿಸಿದ್ದ ನೀರಿನ ಪೈಕಿ 1.50 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ ನೀರನ್ನು ಶನಿವಾರದಿಂದ ಕಾಲುವೆಗೆ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಡಿ. ಬಸವರಾಜ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್
VijayapuraCanal

