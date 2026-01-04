ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayapura
ADVERTISEMENT

ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ | ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ, ಅವ್ಯವಹಾರದ ಆರೋಪ

ಅಮರನಾಥ ಹಿರೇಮಠ
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 3:47 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 3:47 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನೂತನ ಪಶುಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಂತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಇದರ ಕುರಿತು ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡಾ.ರಾಮು ರಾಠೋಡ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ
ಕಟ್ಟಡ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಜನಪಯೋಗಕ್ಕೆ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಈ ಕುರಿತು ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು
ಬಸವರಾಜ ತಾಳಿಕೋಟಿ ಜಯರಾಮ ನಾಡಗೌಡ ನಾಗಯ್ಯ ಪಂಚಾಳಮಠ ರೈತ ಮುಖಂಡರು
VijayapuraVeterinary Hospital

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT