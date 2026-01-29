ಗುರುವಾರ, 29 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayapura
ADVERTISEMENT

ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ: ಕಿರಿದಾದ ಹೆದ್ದಾರಿ; ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ

ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಲೆ ನೋವಾದ ವಾಹನಗಳ ಭರಾಟೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಜನವರಿ 2026, 6:10 IST
Last Updated : 29 ಜನವರಿ 2026, 6:10 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ರಮೇಶ ಜಿಗಜಿಣಗಿ
ರಮೇಶ ಜಿಗಜಿಣಗಿ
ರಾಜುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ 
ರಾಜುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ 
ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯನ್ನು ದ್ವಿಪಥವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವೆ
ರಮೇಶ ಜಿಗಜಿಣಗಿ ಸಂಸದ ವಿಜಯಪುರ
ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ 2 ಕಿ.ಮೀ. ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕುರಿತು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು
ರಾಜುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಶಾಸಕ
Vijayapuraroad

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT