ವಿಜಯಪುರ: ಧನರ್ಗಿ– ತಿಕೋಟಾ ಬಸ್‌ ಸಂಚಾರ ಇಂದಿನಿಂದ

<p><strong>ವಿಜಯಪುರ</strong>: ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಿಂದ ಇಟ್ಟಂಗಿಹಾಳ- ಧನರ್ಗಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಿಕೋಟಾ ವರೆಗೆ ಜಲವರಿ 5 ರಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ನೂತನ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ರೈತರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಂ. ಬಿ. ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಹೊಸ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಬಸ್ ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ಇಟ್ಡಂಗಿಹಾಳ, ಲೋಹಗಾಂವ, ಧನರ್ಗಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ಕೆ., ಮಲಕನದೇವರಹಟ್ಟಿ, ಸೋಮದೇವರಹಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಿಕೋಟಾಕ್ಕೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಾಂಡಾಗಳು ಹಾಗೂ ವಸ್ತಿಗಳಿಗೂ ನಿಲುಗಡೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿದಿನ ತಲಾ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಈ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಸ್ ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ತಿಕೋಟಾ ಮತ್ತು ತಿಕೋಟಾದಿಂದ ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಲೋಹಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಬಸ್ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>