ವಿಜಯಪುರ| ರೈತರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಎಸಗುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರ: ಚಲವಾದಿ

<p><strong>ಚಡಚಣ:</strong> ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ರೈತರು ನಲುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಸಸ್ಯಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಗೆಯ ದ್ರೋಹವೆಸಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಚಿದಾನಂದ ಚಲುವಾದಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾಪಕ್ಷದಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಸಂಜೀವ ಐಹೊಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕುರ್ಚಿಗಾಗಿ ಕಾದಾಡುತ್ತಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೇ ಮರೆತಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತ ಕಡಿದುಕೊಂಡಿರು ಸರ್ಕಾರ ದಿವಾಳಿ ಅಂಚಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ.ಅತಿವೃವೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಕಂಗಾಲಾ ರೈತರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಪಕ ರಿಹಾರ ನೀಡುವಲ್ಲೂ ವೈಫಲ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ರೈತರ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ.ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನೂ ತೆರೆಯದೇ ರೈತರ ಬದುಕಿನೊಂದಿಗೆ ಚಲ್ಲಾಟವಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಚಡಚಣ ಮಂಡಳ ಬಿಜೆಪಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಂತುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ,ಮುಖಂಡ ಪ್ರಮೋದ ಮಠ,ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜು ಧೋತ್ರೆ ಮಾತನಾಡಿ,ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ ತೋರಿದೆ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ,ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ತಹಶಿಲ್ದರಾ ಕಚೇರಿ ತಲುಪಿ ತಹಶಿಲ್ದಾರ ಸಂಜಯ ಇಂಗಳೆ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಅರವಿಂದ ಗಡ್ಡದೇವರಮಠ, ಕುಲಕರ್ಣಿ, ನಾಗನಾಥಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ,ಸಿದಗೊಂಡ ಬಿರಾದಾರಮುಕಪ್ಪ ಹತ್ತರಕಿ ಇದ್ದರು.</p>