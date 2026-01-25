ಭಾನುವಾರ, 25 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayapura
ADVERTISEMENT

ವಿಜಯಪುರ| ಸಂವಿಧಾನ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌, ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಮಾತ್ರ ಭಾರತವಲ್ಲ: ಹಣಮಂತ ಮಳಲಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಜನವರಿ 2026, 6:05 IST
Last Updated : 25 ಜನವರಿ 2026, 6:05 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಆರ್. ಎಸ್. ಎಸ್ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧದ ಯಾವುದೇ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ವಿರೋಧಿಸುವವರು ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳಬೇಕು -
ಹಣಮಂತ ಮಳಲಿ, ಸದಸ್ಯ ಧರ್ಮ ಜಾಗರಣ ಪ್ರಾಂತ 
Vijayapura

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT