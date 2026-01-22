ಗುರುವಾರ, 22 ಜನವರಿ 2026
ವಿಜಯಪುರ: ಹಿಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಅದ್ದೂರಿ ತೆರೆ

ಐದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀಕಾರ: ಹಾಸಿಂಪೀರ ವಾಲಿಕಾರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಜನವರಿ 2026, 2:13 IST
Last Updated : 22 ಜನವರಿ 2026, 2:13 IST
ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಎಂಟನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು 
Vijayapura

