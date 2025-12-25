ಗುರುವಾರ, 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಪತ್ರಕರ್ತರು ಜನರ ಧ್ವನಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ: ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ ಸಲಹೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:21 IST
Last Updated : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:21 IST
ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾರಂಗ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಂದಿಗೂ ಪತ್ರಿಕೆ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ 
-ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ 
ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಒಳಿತು-ಕೆಡಿಕಿನ ಅರಿವು ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಇರಬೇಕು ವೃತ್ತಿಗೆ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಬಾರದು ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು 
-ಶಿವಾನಂದ ತಗಡೂರುಅಧ್ಯಕ್ಷಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ  
VijayapuraMB Patil

