ಮಂಗಳವಾರ, 20 ಜನವರಿ 2026
ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾದ ಹಿಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿ

ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂಟನೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇಂದಿನಿಂದ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಜನವರಿ 2026, 2:55 IST
Last Updated : 20 ಜನವರಿ 2026, 2:55 IST
ಸೋಮಲಿಂಗ ಗೆಣ್ಣೂರ
Vijayapura

